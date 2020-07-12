محلية النواب: الرئيس السيسي قدم رؤية شاملة للقطاع العمراني في مصر

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم اليوم رؤية شاملة للقطاع العمراني في مصر.

وأضاف السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، أن المواقف والجراجات العشوائية فى القاهرة الكبرى أضعاف الرسمية.

وعبر رئيس لجنة الإدارة المحلية، عن سعادته البالغة بتصدي الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لموضوع المواقف والجراجات العشوائية.

وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن الدولة أنفقت 26 مليار جنيه على تطوير العشوائيات.

ولفت صديق، إن مشروع الأسمرات 3 مبنى على مساحة 62 فدان، وبه 7600 وحدة سكنية وتكلفة مليار و 800 مليون جنيه