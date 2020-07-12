تصدير ١٢١ ألف طن بضائع.. وزارة النقل تكشف تفاصيل حركة الموانئ خلال الـ٢٤ ساعة





وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير ١٢١ ألف طن بضائع عامة بينها فواكه وخضروات وحاصلات زراعية وتصدير ٢١٥ ألف طن.





فيما بلغ إجمالي الصادرات والواردات عبر الموانئ المصرية ٣٣٧ ألف طن بضائع.





كانت الموانئ أكدت أن يتم اتباع بكل ميناء كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى وكذلك التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها.