مصدر: الزمالك يطلب التعاقد مع مدافع زد لتعويض غياب أحمد حسام

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تقديم القلعة البيضاء عرضًا رسميًا إلى نادي زد لضم المدافع محمد إسماعيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في إطار تحركات النادي لتعويض غياب مدافعه أحمد حسام، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مؤخرًا.

وأوضح المصدر أن العرض تم تقديمه خلال الساعات الماضية، وأن إدارة نادي زد لم تحسم موقفها حتى الآن، حيث ما زال الأمر قيد الدراسة من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد شوقي.

وتعلق إدارة زد قرارها النهائي بشأن الصفقة على رأي المدير الفني، خاصةً في ظل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الفريق، بعد رحيل مصطفى العش إلى الأهلي واعتزال محمد سمير، مما قد يُصعب من مسألة الاستغناء عن محمد إسماعيل دون توفير بديل مناسب.

وفي حال وافق محمد شوقي على الاستغناء عن اللاعب، ستبدأ إدارة زد فورًا في البحث عن بديل لتعويض رحيله المحتمل.