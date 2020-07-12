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وزيرة التجارة والصناعة: يمكنك تحويل سيارتك للغاز اختياريا لو لم يمض عليها 20 عاما

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:37 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشفت الدكتور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تفاصيل مبادرة إحلال "السيارات القديمة".


وقالت جامع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن هذه المبادرة سوف توفر وسائل نقل جيدة وتقلل التلوث، مضيفة أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة حياة المواطنين.


وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أن لم يمض علي سيارته 20 عاما يمكنه تحويلها للغاز اختياريا حاليا، "وبعد شوية هتبقي اجباري"، مستدركة أن هناك خطة لإنشاء 366 محطة للغاز الطبيعى، ضمن خطة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي.


وأشارت إلى أن هناك مبادرة للسيارات الجديدة "الوقود المستدام"، للعمل بالغاز ضمن خطة مزدوجة بحيث أن كل سيارة يمكنها العمل أيضا بالغاز بالتنسيق مع الداخلية.
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