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مرأة

طريقة مختلفة لعمل سلطة التونة

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:17 م
طريقة مختلفة لعمل
طريقة مختلفة لعمل سلطة التونة
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اسماء محمد
تعد التونة من أسهل اكلات المغذية التى تستطيع ربة المنزل تقديمها كوجبة غذائية صحية لافراد اسرتها كما انها غنية بالأوميجا 3 المفيدة لصحة المخ وغيرها الكثير من العناصر الغذائية المفيدة.

ويمكن تقديم سلطة التونة بنكهات كثيرة ومتعددة لذا نقدم لكم طريقة عمل سلطة تونة بمذاق مختلف ومميز بخطوات الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.
 
مقادير سلطة تونة بالبصل الأخضر

زيت زيتون 
تونة 
مايونيز 
زيتون شرائح 
مستردة 
عصير ليمون 
ملح وفلفل 
فلفل حار 
فلفل ألوان 
خس 
كابوتشا 
ذرة 
بصل أخضر 
بصل بلدى او ايطالى 


طريقة تحضير سلطة تونة بالبصل الأخضر


- قلبي التونة مع البصل والزيتون والفلفل الحار ثم اضيفي الفلفل الألوان


- ضعى المايونيز مع المستردة وعصير الليمون وزيت الزيتون ثم اضيفي الدريسنج على التونة.

   - ضعى الكابوتشا في طبق التقديم ثم ضعى السلطة وتقدم.

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