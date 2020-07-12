الحد الأقصى 25%.. الإسكان تكشف عن قيمة التصالح على المباني المخالفة.. شاهد

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان ، إنه تم تطوير ميدان التحرير على أعلى مستوى عالمي، وأكد أنه بالنسبة لقيمة التصالحات تختلف بين القرى والمدن، مؤكدا أن الحد الأقصى لقيمة التصالح 25% من قيمة المخالفة.









وكشف الجزار خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، تفاصيل مشروع ممشى أهل مصر في كل المحافظات المطلة على النيل، متابعا أنه ممشى سياحي على نهر النيل للترفيه وإمتاع المصريين، ويعد نقلة حضارية لكورنيش النيل في القاهرة وباقي المحافظات.









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