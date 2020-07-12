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اقتصاد

الحد الأقصى 25%.. الإسكان تكشف عن قيمة التصالح على المباني المخالفة.. شاهد

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:24 م
التصالح على المباني
التصالح على المباني المخالفة
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قسم الاقتصاد
قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تم تطوير ميدان التحرير على أعلى مستوى عالمي، وأكد أنه بالنسبة لقيمة التصالحات تختلف بين القرى والمدن، مؤكدا أن الحد الأقصى لقيمة التصالح 25% من قيمة المخالفة.


وكشف الجزار خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، تفاصيل مشروع ممشى أهل مصر في كل المحافظات المطلة على النيل، متابعا أنه ممشى سياحي على نهر النيل للترفيه وإمتاع المصريين، ويعد نقلة حضارية لكورنيش النيل في القاهرة وباقي المحافظات.


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وأكد وزير الإسكان، أن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر تبلغ 750 مليون جنيه، وأوضح أن تكلفة مشروع منطقة مثلث ماسبيرو بلغت مليار جنيه، مردفًا: "الجامعات تضع شروطا تخطيطية لاسترجاع الوجه الحضاري للعمران في مصر".
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