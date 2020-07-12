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اقتصاد

2 مليون وحدة حجم استهلاك المصريين من مكيفات الهواء سنويا

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:01 م
مكيفات هوائية
مكيفات هوائية
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ولاء عبد الكريم
قال بهاء ديميتري رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات إن مبادرة إحلال أجهزة التكييف القديمة جيدة ولكن تكلفتها مرتفعة، لافتا الى ان حجم استهلاك المصريين 
من مكيفات الهواء يصل إلى حوالى 2 مليون مكيف سنويا.

وتابع ديميترى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن  عملية الانتاج للمكيفات تبدا من شهر فبراير وحتى شهر يوليو من كل عام، موضحا انه يتم إنتاج 90% من مكيفات الهواء خلال تلك الفترة.

 وأشار إلى أن المكيفات منتجات موسميا ترتبط مبيعاته بأشهر الصيف، فى حين يتم إنتاج نسبة الـ10% المتبقية خلال باقى أشهر السنة، مشيرا الى ان الصناعه لدينا فى السوق المحلى تجميعيه وليس تصنيع .


وأوضح ديميترى أن الشركات المصرية تصنع جميع الاجزاء الداخلية لمكيفات الهواء باستثناء "الكومبريسور" الذى يتم استيراده من الخارج لعدم إمكانية صناعته فى مصر، وذلك لأن تكلفة إنشاء مصنع لصناعة الكومبريسور تستدعى إنتاج 20 مليون قطعة سنويا كحد أدنى، فى حين أن إنتاج مكيفات الهواء فى مصر لا يتجاوز 2 مليون  مكيف  سنويا.

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