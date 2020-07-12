2 مليون وحدة حجم استهلاك المصريين من مكيفات الهواء سنويا

وأشار إلى أن المكيفات منتجات موسميا ترتبط مبيعاته بأشهر الصيف، فى حين يتم إنتاج نسبة الـ10% المتبقية خلال باقى أشهر السنة، مشيرا الى ان الصناعه لدينا فى السوق المحلى تجميعيه وليس تصنيع .







وأوضح ديميترى أن الشركات المصرية تصنع جميع الاجزاء الداخلية لمكيفات الهواء باستثناء "الكومبريسور" الذى يتم استيراده من الخارج لعدم إمكانية صناعته فى مصر، وذلك لأن تكلفة إنشاء مصنع لصناعة الكومبريسور تستدعى إنتاج 20 مليون قطعة سنويا كحد أدنى، فى حين أن إنتاج مكيفات الهواء فى مصر لا يتجاوز 2 مليون مكيف سنويا.