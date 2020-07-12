وزير الإسكان لـ «صدى البلد»: تم تنفيذ أعمال التطوير بـ 53 منطقة بمساحة 4616 فدانا.. 318 مليار جنيه تكلفة إعادة تطوير 132 منطقة عشوائية.. و15.5 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة

- وزير الإسكان لـ "صدى البلد": تم تنفيذ أعمال التطوير بـ53 منطقة منها بمساحة 4616 فدانًا

- الجزار: 318 مليار جنيه تكلفة إعادة تطوير 132 منطقة عشوائية

- 15.5 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة









قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن عدد المناطق العشوائية غير المخططة يبلغ نحو 132 منطقة.





وأوضح "الجزار"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مساحة هذه المناطق الإجمالية يبلغ نحو 152 ألف فدان تقريبا.





وأضاف وزير الإسكان، أنه تم تنفيذ أعمال التطوير بـ53 منطقة منها بمساحة 4616 فدانًا، وجارٍ تنفيذ أعمال التطوير بـ79 منطقة بمساحة 6941 فدانًا.





وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للتطوير تصل إلى 318 مليار جنيه، لرفع كفاءة البنية الأساسية، وذلك إلى جانب مشروعات تطوير الأسواق العشوائية، والتى يبلغ عددها 1105 أسواق، بها 306313 وحدة، حيث تم تطوير 20 سوقًا بها 3033 وحدة، وجارٍ تطوير 20 سوقًا أخرى، بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه.





فيما كشف المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، عن ضخ 15.5 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.





وأوضح صديق في تصريح لـــ"صدى البلد"، أن الصندوق أنفق استثمارات تقدر بــ11 مليار جنيه لتطوير المناطق الخطرة والمهددة للحياة، وسيقوم بضخ 4.5 مليار جنيه لنفس الغرض خلال العام المالى الجارى 2020 - 2021.





وتابع الرئيس التنيذي للصندوق، أن العام المالى الجارى الذي بدأ قبل أيام سيشهد انتهاء تطوير المناطق العشوائية المهددة للحياة بالمحافظات.

وأضاف أنه سيتم كذلك خلال النصف الثاني من العام المالى والنصف الأول من العام الجديد 2021، البدء فى تطوير المناطق غير المخططة.

وقال إن وزارة المالية وفرت تمويل استثمارى حوالى 10 مليارات جنيه للصندوق، خلال العام المالى الجديد، ولا توجد أى مشكلات تمويلية تواجهنا لاستكمال مخططات تطوير المناطق العشوائية بالمحافظات، وانتهينا بالفعل من المناطق الخطرة فى 13 محافظة، وسنعلن انتهاء باقي مشروعاتنا بالمحافظات تباعا قبل نهاية 2020.





واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، فى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث جاء ذلك في كلمته اليوم، الأحد، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات، ومنها مشروع الأسمرات 3، بمحافظة القاهرة.



