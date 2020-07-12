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توك شو

وزير الرياضة: إصابات كورونا في الأندية لن تمنع عودة الدوري.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:08 م
أشرف صبحى
أشرف صبحى
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أسامة علي

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن المدن العمرانية الجديدة تعبر عن مجهود دولة، معقبا:" نشعر بالفخر بكل ما وصلنا إليه من إنجازات إنشائية على أرض الواقع".


وأكد صبحى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد" أن المدينة الشبابية الجديدة المتطورة تخدم أهالى الأسمرات بالمقطم.

 

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الدخول إلى المدينة الشبابية الرياضية الجديدة بالاسمرات سيكون من خلال اشتراكات.

 

وأشار صبحى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على توفير عنصر الأمان داخل المدينة الشبابية، لافتا إلى أن مصر ستستضيف 30 حدثا رياضيا مهما فى 2021.


وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن عدد اصابات كورونا بين اللاعبين لن يؤثر على عودة الدورى.

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