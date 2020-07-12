وزير الإسكان: نعيش على 7% من مساحة مصر منذ آلاف السنين

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن الحيز الجغرافى بالبلاد استنفد قدراته الاستيعابية، كوننا منذ آلاف السنين نعيش على 7% من مساحة مصر، موضحًا أن الدولة الآن تقوم بعمل دراسات مع الجامعات من أجل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة والتوسع فى الامتداد العمرانى والتنمية.





وأضاف " الجزار " في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة تبذل مجهودًا كبيرًا فى تنفيذ وحدات سكنية لائقة ومتطورة للمواطنين لكافة شرائح المجتمع.





وأشار إلى أن الاهتمام بمحدودي الدخل، وتنظيم الطرح عبر الإعلانات التي تطرحها الدولة على المواطنين، موضحا "وذلك حتى لا يكون المواطن عرضة لحد يضحك عليه".





وشدد وزير الإسكان، على أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين وتعمل على حلها، متابعا "لا أستطيع أن أقول كافة الشكاوى غير حقيقية، نعم هناك بعض المشروعات بها تأخير في تنفيذ بعض شركات المقاولات ولكن هناك شكاوى غير منطقية".



