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منوعات

أم تصاب بالذعر بعد رؤيتها ثعبانا أبيض ضخما بحديقة منزلها .. صور

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:50 م
صدى البلد
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احمد شريف

أصيبت أم من  شرق إنجلترا  بحالة من الذعر بعد اكتشافها ثعبانا ضخما في حديقتها، حيث تداولت صورته عبر شبكة الإنترنت لمعرفة نوعه ومدى خطورته.



ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، نشرت الأم  صورا  للثعبان  على  موقع  Mumsnet، لتتعرف على نوعه وطبيعته بعد أن عثرت عليه في حديقتها.

 


وطلبت الأم توضيح أي معلومات عن الثعبان الأبيض الضخم الذي تفاجأت بوجوده في حديقة بيتها.



وقال البعض ردا على منشور الأم،  إن  الثعبان  من فصيلة الذرة البيضاء. بينما اعتقد  آخرون أنه يبدو مثل الثعبان البورمي.



وأوضحت الأم عبر منشور لها ، أنها اتصلت برجال الإنقاذ لانتشال الثعبان من منزلها، إلا أنه فر هاربا ، ما أثار مخاوف كبيرة لدى الأم من عودته مرة أخرى إلى حديقتها.

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