إيمي طلعت زكريا تستعيد ذكرياتها مع والدها بكلمات مؤثرة











نشرت إيمى طلعت زكريا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت إيمى طلعت زكريا، بإطلالة كاجوال برفقة والدها الفنان الراحل طلعت زكريا وعلقت قائلة "وفاه أبى كانت ومازالت اصعب إختبار مررت به💔ربنا يرحمك يابابا انت وامواتنا جميعا🙏😊#بنت_ابوها👌"



الجدير بالذكر أن طلعت ذكريا توفى فى شهر أكتوبر عام 2019 .



يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.



