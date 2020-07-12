AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إيمي طلعت زكريا تستعيد ذكرياتها مع والدها بكلمات مؤثرة

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:29 م
ايمي طلعت زكريا
ايمي طلعت زكريا
Advertisements
محمد بدران _ أسماء الحسيني




نشرت إيمى طلعت زكريا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إيمى طلعت زكريا، بإطلالة كاجوال برفقة والدها الفنان الراحل طلعت زكريا وعلقت قائلة "وفاه أبى كانت ومازالت اصعب إختبار مررت به💔ربنا يرحمك يابابا انت وامواتنا جميعا🙏😊#بنت_ابوها👌"

الجدير بالذكر أن طلعت ذكريا توفى فى شهر أكتوبر عام 2019 .

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ايمى طلعت زكريا تستعيد ذكرياتها مع والدها بكلمات مؤثرة .. شاهد

أنا وبابا ياتري شبه بعض.. إيمي طلعت زكريا تستعيد ذكريات طفولتها

ايمى طلعت زكريا لوالدها: هتفضل أيقونة الكوميديا ومحدش هيقدر ينساك

ربنا يجمعني بكم على خير.. إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها وماهر عصام

إيمي طلعت زكريا: شيئان يحددان شخصيتك الصبر والتصرفات

هتفضل ضحكته قدام عنيا طول العمر.. إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

بعد 10 سنوات.. نهاية رحلة أوكا وأورتيجا مع ظهور نجوم جدد للمهرجانات

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم في الجولة 35

شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند تويتر.. اعرف السبب

أردوغان تجاوز حدوده.. اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بإجراءات صارمة ضد تركيا

محمد الخشت يفجر مفاجأة حول التسلسل الجيني لـ كورونا بمصر

أسطورة الأخلاق والاحترام .. شوبير يعلق على الاعتداء اللفظي على محمود الخطيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورتها الجريئة.. 10 إطلالات لـ روبى تبرز أنوثتها

تلف الكبد والمخ.. ٧ مخاطر لـ دايت الكيتو احذرها

أبرزها الأفوكادو.. 4 فواكه لحرق الدهون وإنقاص الوزن