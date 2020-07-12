AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أجلس معه كثيرا ولم يتكلم بإساءة مطلقا عن الأهلي.. مذيع برنامج «زملكاوي» مدافعا عن مرتضى منصور

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:40 م
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
Advertisements
حسام الحارتي
أكد الإعلامي أحمد جمال، مقدم برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة "الزمالك"، أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله في الساعات الأخيرة للمستشار مرتضى منصور مفبرك وغير صحيح.


وأضاف "جمال"، في حلقة اليوم من برنامجه، أن مقطع الفيديو المفبرك كان غرضه إثارة الفتنة بين جماهير القطبين الأهلي والزمالك.


وتابع "أجلس كثيرًا مع مرتضى منصور ولا يتكلم بإساءة مطلقا عن النادي الأهلي ومسئوليه".


ونشر برنامج "زملكاوي" مقطع من الفيديو الحقيقي الذي تم تركيب صوت المستشار مرتضى منصور عليه.


وأتم "جمال"، تصريحاته، مؤكدًا رفضه التام إثارة الفتنة بين جماهير الناديين الأكبر في مصر في مثل هذا التوقيت.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فاروق جعفر: نسبة جماهير الزمالك تساوت مع الأهلى مؤخرا والسبب مرتضى منصور .. فيديو

سمير راغب عن ضبط أفلام مفبركة عن أوضاع مصر: تستهدف إثارة الفتنة والنيل من وعي المصريين

مرتضى منصور: الأهلي نادي عريق وأطالب مثيري الفتنة بالهدوء

مرتضى منصور يتقدم ببلاغ لـ النائب العام في واقعة تعرض شيكابالا لـ التنمر.. فيديو

أحمد مرتضى منصور: إنهاء الصفقات الصيفية وتجديد تعاقد كارتيرون.. فيديو

نزع فتيل الفتن.. مجدي عبد الغني يدعو مرتضى منصور والخطيب للجلوس معا.. فيديو

ترشيحاتنا

وليد أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي والتوقيع لـ الشباب السعودي.. تفاصيل

اللغز الذى حير العلماء 100 عام.. طالب تونسي يفك طلاسمه

أنا مش مجنون ومصر كلها أسود.. مرتضى منصور مدافعا عن نفسه بعد الفيديو المسرب

الصحة: شفاء 24419 ووفاة 3858 بفيروس كورونا

ارتفاع عدد المتعافين بمستشفى عزل إسنا إلى 957 حالة

السودان: اتفاقية مع إثيوبيا للحصول على 3 آلاف ميجاوات من سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورتها الجريئة.. 10 إطلالات لـ روبى تبرز أنوثتها

تلف الكبد والمخ.. ٧ مخاطر لـ دايت الكيتو احذرها

أبرزها الأفوكادو.. 4 فواكه لحرق الدهون وإنقاص الوزن