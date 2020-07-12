أجلس معه كثيرا ولم يتكلم بإساءة مطلقا عن الأهلي.. مذيع برنامج «زملكاوي» مدافعا عن مرتضى منصور

أكد الإعلامي أحمد جمال، مقدم برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة "الزمالك"، أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله في الساعات الأخيرة للمستشار مرتضى منصور مفبرك وغير صحيح.









وأضاف "جمال"، في حلقة اليوم من برنامجه، أن مقطع الفيديو المفبرك كان غرضه إثارة الفتنة بين جماهير القطبين الأهلي والزمالك.









وتابع "أجلس كثيرًا مع مرتضى منصور ولا يتكلم بإساءة مطلقا عن النادي الأهلي ومسئوليه".









ونشر برنامج "زملكاوي" مقطع من الفيديو الحقيقي الذي تم تركيب صوت المستشار مرتضى منصور عليه.









وأتم "جمال"، تصريحاته، مؤكدًا رفضه التام إثارة الفتنة بين جماهير الناديين الأكبر في مصر في مثل هذا التوقيت.



