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أخبار البلد

بمناسبة عيده.. البابا تواضروس يطيب جسد القديس الأنبا بيشوي

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:24 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
طَيَّبَ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم جسد القديس الأنبا بيشوي بديره بوادي النطرون. وذلك بمناسبة عيده الذي يحل بعد غدٍ في الرابع عشر من يوليو  الموافق 7 أبيب من الهر القبطي.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم  - إنه تم إخراج الأنبوبة التي تحوي جسد القديس شفيع الدير من المقصورة الخاصة به ووضعت أمام الهيكل، تمهيدًا لطقس التطييب.

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شارك في تطييب جسد الأنبا بيشوى أصحاب النيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان والأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير البراموس والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية.

وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، صلاتي لقان وقداس عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس "عيد الرسل"، في كنيسة التجلي بمركز لوجوس البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

شارك في الصلاة أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد، بعيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس وانتهاء صوم الرسل الذي استمر لمدة 33 يوما، قدم خلالها قداسة البابا تواضروس الثاني سلسلة روحية من العظات بعنوان "معا بنفس واحدة".

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