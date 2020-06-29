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محافظات

مطران بورسعيد يفتتح أول صلاة قداس إلهي بكنيسة الأنبا بيشوي وسط إجراءات احترازية.. صور

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:12 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أدى 25 مواطن مسيحي أول صلوات القداسات الإلهية اليوم بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد ، وذلك في اليوم الأول لإفتتاح الكنيسة أمام المواطنين لإقامات الصلوات في ضوء الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.
ترأس إقامة القداس الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها ، وشارك في القداس كبار الأباء الكهنة وهم القمص بولا سعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد ، والقس رويس ، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمي .

بدأ إستقبال المواطنين المشاركين في أداء القداس من شعب كنيسة الأنبا بيشوي قبل موعد إقامة القداس بنصف ساعة ، وتم قياس درجة الحرارة لكل الحضور أمام مدخل بهو الكنيسة للوقوف للحالة الصحية لها  .

وعلي جانب متصل إلتزم جميع الحضور بمجرد دخولهم من بوابة الكنيسة بإرتداء الكمامات  ، كما قامت لجنة التنظيم والمسئولة عن دخول المواطنين وفق كشف محدد بالأسماء والأرقام بتعقيم أيادي كل المواطنين أثناء دخولهم الكنيسة والتأكد من الرقم الخاص بكل مواطن منهم حتى يجلس في " الدكة " أي مكان الجلوس الخاص به بمفرده بحيث لا توجد دكة يوجد عليها أكثر من شخص .

وعقب ذلك بدأت الطقوس الدينية الخاصة بالقداس ، وذلك مع إستمرار الإجراءات الاحترازية خارج المكان المخصص للصلاة أيضا ، وإستمر ذلك حتى نهاية القداس وخروج المواطنين من الكنيسة على الفور مع التشديد على عدم التجمع معا.

جدير بالذكر أن كنائس محافظة بورسعيد لا سيما كنيسة الأنبا بيشوى ببورسعيد قد رفعت درجة الإستعدادات القصوى منذ صباح أمس لإستقبال أول صلوات القداسات الإلهية بعد إغلاق الكنائس لفترة طويلة في ضوء الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد ، وقد استقبلت كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد حملة لتعقيم الكنيسة بشكل شامل مساءا قبل إستقبال المواطنين بساعات .
مطران بورسعيد يفتتح أول صلاة قداس إلهي بكنيسة الأنبا بيشوي وسط إجراءات احترازية.. صور
مطران بورسعيد يفتتح أول صلاة قداس إلهي بكنيسة الأنبا بيشوي وسط إجراءات احترازية.. صور
مطران بورسعيد يفتتح أول صلاة قداس إلهي بكنيسة الأنبا بيشوي وسط إجراءات احترازية.. صور
مطران بورسعيد يفتتح أول صلاة قداس إلهي بكنيسة الأنبا بيشوي وسط إجراءات احترازية.. صور
مطران بورسعيد يفتتح أول صلاة قداس إلهي بكنيسة الأنبا بيشوي وسط إجراءات احترازية.. صور
مطران بورسعيد يفتتح أول صلاة قداس إلهي بكنيسة الأنبا بيشوي وسط إجراءات احترازية.. صور
مطران بورسعيد يفتتح أول صلاة قداس إلهي بكنيسة الأنبا بيشوي وسط إجراءات احترازية.. صور
مطران بورسعيد يفتتح أول صلاة قداس إلهي بكنيسة الأنبا بيشوي وسط إجراءات احترازية.. صور
مطران بورسعيد يفتتح أول صلاة قداس إلهي بكنيسة الأنبا بيشوي وسط إجراءات احترازية.. صور
مطران بورسعيد يفتتح أول صلاة قداس إلهي بكنيسة الأنبا بيشوي وسط إجراءات احترازية.. صور
مطران بورسعيد يفتتح أول صلاة قداس إلهي بكنيسة الأنبا بيشوي وسط إجراءات احترازية.. صور
مطران بورسعيد يفتتح أول صلاة قداس إلهي بكنيسة الأنبا بيشوي وسط إجراءات احترازية.. صور
مطران بورسعيد يفتتح أول صلاة قداس إلهي بكنيسة الأنبا بيشوي وسط إجراءات احترازية.. صور
مطران بورسعيد يفتتح أول صلاة قداس إلهي بكنيسة الأنبا بيشوي وسط إجراءات احترازية.. صور
مطران بورسعيد يفتتح أول صلاة قداس إلهي بكنيسة الأنبا بيشوي وسط إجراءات احترازية.. صور
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