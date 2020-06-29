مطران بورسعيد يفتتح أول صلاة قداس إلهي بكنيسة الأنبا بيشوي وسط إجراءات احترازية.. صور

أدى 25 مواطن مسيحي أول صلوات القداسات الإلهية اليوم بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد ، وذلك في اليوم الأول لإفتتاح الكنيسة أمام المواطنين لإقامات الصلوات في ضوء الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

ترأس إقامة القداس الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها ، وشارك في القداس كبار الأباء الكهنة وهم القمص بولا سعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد ، والقس رويس ، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمي .





بدأ إستقبال المواطنين المشاركين في أداء القداس من شعب كنيسة الأنبا بيشوي قبل موعد إقامة القداس بنصف ساعة ، وتم قياس درجة الحرارة لكل الحضور أمام مدخل بهو الكنيسة للوقوف للحالة الصحية لها .





وعلي جانب متصل إلتزم جميع الحضور بمجرد دخولهم من بوابة الكنيسة بإرتداء الكمامات ، كما قامت لجنة التنظيم والمسئولة عن دخول المواطنين وفق كشف محدد بالأسماء والأرقام بتعقيم أيادي كل المواطنين أثناء دخولهم الكنيسة والتأكد من الرقم الخاص بكل مواطن منهم حتى يجلس في " الدكة " أي مكان الجلوس الخاص به بمفرده بحيث لا توجد دكة يوجد عليها أكثر من شخص .





وعقب ذلك بدأت الطقوس الدينية الخاصة بالقداس ، وذلك مع إستمرار الإجراءات الاحترازية خارج المكان المخصص للصلاة أيضا ، وإستمر ذلك حتى نهاية القداس وخروج المواطنين من الكنيسة على الفور مع التشديد على عدم التجمع معا.



