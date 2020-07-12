متأثرا بفيروس كورونا .. وفاة القمص إشعياء ميخائيل كاهن كنيسة الملاك بالظاهر

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وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد، بعيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس وانتهاء صوم الرسل الذي استمر لمدة 33 يوما، حيث تشهد الكنائس القبطية الأرثوذكسية إقامة قداس استثنائى بمناسبة عيد الرسل بإجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا.





وتقام صلاة اللقان قبل بدء صلوات القداس وهى صلاة تقام 3 مرات فقط في السنة في "عيد الغطاس وعيد الرسل وخميس العهد".