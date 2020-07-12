متأثرا بفيروس كورونا .. وفاة القمص إشعياء ميخائيل كاهن كنيسة الملاك بالظاهر

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد القمص إشعياء ميخائيل بباوي كاهن كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالظاهر، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت كنيسة الملاك ميخائيل بالظاهر أن صلوات الجنازة سوف تقام ظهر اليوم وسوف تكون مقتصرة فقط على أسرته والآباء كهنة الكنيسة، على أن يكون العزاء تليفونيا ووسائل التواصل الاجتماعي.
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وسيم قسا في 10 أبريل 1970 ونال القمصية في 14 نوفمبر 1975 ، وهو من أشهر أباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسبب مؤلفاته الروحية العديدة في مختلف مجالات الرعاية والخدمة.
وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد، بعيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس وانتهاء صوم الرسل الذي استمر لمدة 33 يوما، حيث تشهد الكنائس القبطية الأرثوذكسية إقامة قداس استثنائى بمناسبة عيد الرسل بإجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا.
وتقام صلاة اللقان قبل بدء صلوات القداس وهى صلاة تقام 3 مرات فقط في السنة في "عيد الغطاس وعيد الرسل وخميس العهد".
وعيد الرسل تحتفل فيه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتذكار استشهاد القديس بطرس الرسول والقديس بولس الرسول، أما بطرس فكان من بيت صيدا وكان صيادا واختاره السيد المسيح بعد أخيه إندراوس، وكان ذا إيمان حار وغيرة قوية ولما سأل الرب التلاميذ. ماذا يقول الناس عنه. أجابوا: "ايليا أو ارميا أو أحد الأنبياء " فقال بطرس " أنت هو المسيح ابن الله".