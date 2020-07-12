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الإسكان: نهاية العام الجاري سنقضي على المناطق غير الآمنة

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:56 م
الإسكان
الإسكان
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البهي عمرو
قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن ما تم عرضه خلال مشروع الاسمرات 3 هو نتاج عمل لمدة 6 سنوات، موضحًا أن مشكلة العشوائيات ليست مشكلة عمرانية، بل هي اقتصادية اجتماعية يظهر وجهها القبيح.

وأضاف وزير الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار تقديم الإعلامي محمد الباز، أنه خلال نهاية العام الجاري سنقضي على المناطق غير الآمنة .

وأوضح أن مشروع سانت كاترين كانت مقدمات على الهواء اليوم، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه اهتمام كبير بالمشروعات.
وأكد أن  تكلفة الوحدة في بعض المشروعات الخاصة بالسكن البديل للمناطق غير الآمنة، وخاصة منطقة الزرايب بـ15 مايو تصل إلى 600 ألف جنية، متابعا: المنطقة مازالت قيد التنفيذ..وأهلنا اللي كانوا ساكنين في هذة المنطقة بياخدوا من وزارة الإسكان ومن خلال صندوق تطوير المناطق العشوائية 1000 جنية بدل سكن حتى يتم تنفيذ المشروع.

وتابع أن السكن البديل للعشوائيات بدون مقابل، متابعا: المواطن مبيدفعش فيه فلوس خالص"، لافتا إلى أن أصحاب العشوائيات سيدفعون فقط تأمين للمفروشات المنقولة والأساس والمبلغ لا يتجاوز الـ 5 آلاف جنيه.

وواصل قائلا: إن أصحاب تلك الوحدات سيدفعون مبلغ كل شهر، لا يساوي ثمن الصيانة للوحدة بأقصى حد 300 جنيه شهريا، سواء كانت تلك الوحدة على النيل أو في أي مكان.

وأضاف أنه منذ فترة لم يكن هناك هذا الكم من المشروعات، متابعا: أقصى ما قمت به الدولة من مشروعات في مجال الإسكان في عام واحد لم يتجاوز 50 ألف وحدة، معقبا: نحن الآن وفي خلال 6 سنوات فقط ونقوم بتنفيذ مليون وحدة سكنية.

وتابع: بنتحدث عن 610 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي، وتلك الوحدات مابين تم التنفيذ وجاري التنفيذ، معقبا: بالإضافة إلى مشروعات مصر وسكن مصر وجنة للإسكان المتوسط، كإجمالي مليون وحدة.

وأشار إلى أن هناك تكليف جديد من جانب الرئيس السيسي بتوفير 250 ألف وحدة سكنية بعد جائحة كورونا للإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى 50 ألف وحدة للسكن البديل والعشوائيات.

وفي سياق الحديث أوضح أن خلال عام 2011 تم الإنتهاء من صياغة المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر، متابعا: هذا المخطط يحتوي على 90% من المشروعات الجاري تنفيذها حاليا، معقبا: عندما تتوفر و تتحقق الإرادة السياسية بيتم الإنجاز الفعلي على الأرض.


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