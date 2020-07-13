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وزير الإسكان يتحدث عن المشروعات العمرانية الجديدة وتأثيرها على المواطنين ..فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:07 ص
عاصم الجزار، وزير
عاصم الجزار، وزير الإسكان
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اسراء صبري
قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن شبكة الطرق القومية التي يتم إنشاؤها في المرحلة الأولى والثانية هي نتاج العمل في المخطط القومي الإستراتيجي للتنمية العمرانية مصر 2052، متابعا أن المخططات قابل دائما للتغيير والتعديل.

وأوضح وزير الإسكان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن أثناء افتتاح مشروع "بشاير الخير" بالإسكندرية الشهر الماضي، تحدثنا عن وجود منطقة للتنمية العمرانية في الشرق مستقبليا، وتحتوي تلك المنطقة على مدينة الجلالة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، إضافةً إلي مدينة السويس الجديدة، مؤكدا أن المشروع سيمثل إضافة كبيرة، حيث تحتوي تلك المناطق على 65% من أنشطة البتروكيماويات المتواجدة في مصر.

وفيما يخص المدن الذكية، أضاف أن الوزارة لا تهدف إلى إنشائها، بل نهدف إلى إنشاء مدن تحت مسمى "مدن ريادة المال والأعمال"، متابعا "كل مدينة من تلك المدن متواجدة في مكان تم اختياره لأداء دور وظيفي محدد، وهو ما كانت تفتقر إليه نتيجة المنطقة المتواجدة فيها، وبالتالي فهذه المجتمعات يجب أن تكون مدنا ذكية حتى تتواءم مع طبيعة العصر.

وأشار إلى أنه تحدث في أثناء الافتتاح عن وجود نظم منضبطة للإدارة والصيانة والمتابعة والمراقبة، متابعا "المبلغ اللي بيدفعوا أهلينا عند الانتقال إلى تلك الأماكن هو مخصص فقط لموضوع نظم الضبط والصيانة والمتابعة"، موضحا "نحن نلزم الشركات المكلفة بالصيانة والإدارة والمتابعة بـ الاستعانة بالشباب المقيمين بتلك المناطق للقيام بأعمال الصيانة والإدارة".

وأكد أن الجهة التي تنفق على مشاريع تطوير المناطق العشوائية، هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، متابعا: "المبلغ اللي بيقوم المواطنين بدفعه للصيانة بتحصل عليه المحافظة وليس الوزارة، لأن المحافظة هي المسئولة عن عملية الإدارة والصناعة والمتابعة".

واستطرد "الريس لما سأل وقال هل معاكوا فلوس لدا، كان يقصد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المتولية الإنفاق بجزء كبير على تطوير المناطق غير الآمنة، إضافةً إلى بعض مشروعات التطوير المتواجدة في القاهرة".
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