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رياضة

تريزيجيه يحتفل بتألقه أمام كريستال بالاس وإحرازه هدفي اللقاء

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:05 ص
تريزيجيه
تريزيجيه
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مصطفى كرم

احتفل محمود تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي بقيادة فريقة للفوز على كريستال بالاس في اطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ونشر محمود تريزيجية صورة له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام من احتفاله بإحراز أحد أهدافه باللقاء.


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وسجل تريزيجيه هدفين في مباراة اليوم أمام كريستال بالاس، ليقود فريقه للفوز بهدفين نظيفين، والحفاظ على آماله في البقاء في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وسجل تريزيجيه هدفين في مباراة اليوم أمام كريستال بالاس، ليقود فريقه للفوز بهدفين نظيفين، والحفاظ على آماله في البقاء في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

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