المشاغب: أتواصل مع "تريزيجيه" ونصحته بالاهتمام بـ "السوشيال ميديا".. فيديو





أكد إبراهيم سعيد ، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن يتواصل دائمًا مع محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، مشددا على أنه نصحه بالاهتمام بالسوشيال ميديا.





وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": " تريزيجيه قدم اليوم مباراة رائعة مع أستون فيلا وسجل هدفين أمام كريستال بالاس، ومنح فريقه فرصة من جديد للبقاء فى الدوري الإنجليزي وعدم الهبوط".

وأضاف: "أتمنى تألق تريزيجيه فى الموسم المقبل، وأنصحه بعدم الرحيل عن الدوري الإنجليزي لأنه سيتأقلم بشكل أكثر مع أجواء البريميرليج".



