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رياضة

المشاغب: أتواصل مع "تريزيجيه" ونصحته بالاهتمام بـ "السوشيال ميديا".. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:08 ص
تريزيجيه
تريزيجيه
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حسن العمدة

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن يتواصل دائمًا مع محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، مشددا على أنه نصحه بالاهتمام بالسوشيال ميديا.

وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "تريزيجيه قدم اليوم مباراة رائعة مع أستون فيلا وسجل هدفين أمام كريستال بالاس، ومنح فريقه فرصة من جديد للبقاء فى الدوري الإنجليزي وعدم الهبوط".
 
وأضاف: "أتمنى تألق تريزيجيه فى الموسم المقبل، وأنصحه بعدم الرحيل عن الدوري الإنجليزي لأنه سيتأقلم بشكل أكثر مع أجواء البريميرليج".

تألق محمود حسن تريزيجيه، المحترف المصري بصفوف نادي أستون فيلا، وقاد فريقه لتحقيق الفوز على نظيره نادي كريستال بالاس بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

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