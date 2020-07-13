مدرب منتخب مصر السابق: أنصح تريزيجيه بعدم الرحيل عن الدوري الإنجليزي.. فيديو

نصح أحمد ناجي، مدرب حراس مرمي فريق سموحة، محمود حسن "تريزيجيه"، نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي، بعدم الرحيل عن البريميرليج خلال الموسم المقبل.
وقال ناجي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أتمني استمرار تريزيجيه فى إنجلترا عن الرحيل للدوري التركي، والدوري الإنجليزي يتابعه العالم كله وله مذاق خاص عن أي دوري آخر".
وأضاف: "كوبر وأجيري كانا يعرفان جيدا أهمية صلاح وتريزيجيه فى المنتخب الوطني، وأنصحه بعدم الرحيل عن الدوري الإنجليزي حتى لو هبط أستون فيلا للدرجة الثانية".
وتألق محمود حسن تريزيجيه، المحترف المصري بصفوف نادي أستون فيلا، وقاد فريقه لتحقيق الفوز على نظيره نادي كريستال بالاس بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.