AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب منتخب مصر السابق: أنصح تريزيجيه بعدم الرحيل عن الدوري الإنجليزي.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:12 ص
تريزيجيه
تريزيجيه
Advertisements
حسن العمدة
نصح أحمد ناجي، مدرب حراس مرمي فريق سموحة، محمود حسن "تريزيجيه"، نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي، بعدم الرحيل عن البريميرليج خلال الموسم المقبل.

وقال ناجي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أتمني استمرار تريزيجيه فى إنجلترا عن الرحيل للدوري التركي، والدوري الإنجليزي يتابعه العالم كله وله مذاق خاص عن أي دوري آخر".
 
وأضاف: "كوبر وأجيري كانا يعرفان جيدا أهمية صلاح وتريزيجيه فى المنتخب الوطني، وأنصحه بعدم الرحيل عن الدوري الإنجليزي حتى لو هبط أستون فيلا للدرجة الثانية".

وتألق محمود حسن تريزيجيه، المحترف المصري بصفوف نادي أستون فيلا، وقاد فريقه لتحقيق الفوز على نظيره نادي كريستال بالاس بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تريزيجيه ينشر صورة له مع صلاح بعد خسارة أستون فيلا من ليفربول

موعد مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

نهاية الشوط الأول.. تريزيجيه يسجل ويقود أستون فيلا للتقدم 1-0 على كريستال بالاس .. فيديو

فرعون آخر في بلاد الإنجليز.. تريزيجيه يحقق أرقامًا قياسية بعد ثنائية كريستال بالاس

تريزيجيه حديث السوشيال الميديا بعد ثنائيته التاريخية في البريميرليج

مدرب أستون فيلا ينهال بالمديح على تريزيجيه بعد إحرازه هدفين في كريستال بالاس

ترشيحاتنا

قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة لمدة 15 ساعة غدا.. اعرف السبب

العائلة بالكامل فى الحجر الصحى.. تفاصيل إصابة أسرة أميتاب باتشان بفيروس كورونا

من 8 لـ 12 ألف جنيه.. نيفين جامع: تقسيط قيمة تحويل السيارات للغاز الطبيعي على 5 سنوات

بعد صورتها الجريئة.. 10 إطلالات لـ روبى تبرز أنوثتها

من الأهلي لـ مجلس الوزراء: رئيس الزمالك أهان البلد والشعب على الملأ.. أين القانون؟

المسماري: استهدف قاعدة "الوطية" كان موجعا للعدو التركي وأصابهم بالارتباك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للنصب منه.. 10 صور لـ هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق

بعد صورتها الجريئة.. 10 إطلالات لـ روبى تبرز أنوثتها

تلف الكبد والمخ.. ٧ مخاطر لـ دايت الكيتو احذرها