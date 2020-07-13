مدرب منتخب مصر السابق: أنصح تريزيجيه بعدم الرحيل عن الدوري الإنجليزي.. فيديو

وقال ناجي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أتمني استمرار

فى إنجلترا عن الرحيل للدوري التركي، والدوري الإنجليزي يتابعه العالم كله وله مذاق خاص عن أي دوري آخر".