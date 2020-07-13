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فن

جون سينا يساند إميتاب باتشان ونجله بعد إصابتهما بفيروس كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:58 ص
جون سينا
جون سينا
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مصطفى كرم

ساند المصارع العالمي جون سينا، الممثل الهندي اميتاب باتشان ونجله أبهيشيك باتشان بعد اصابتهما بفيروس كورونا المستجد.


ونشر جون سينا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة للفنان الهندي ونجله عقب إعلان اصابتهما بكورونا.

تصدر خبر اصابة النجم العالمي أميتاب باتشان بفيروس كورونا كبرى وكالات الأنباء حول العالم.


وكتب أبهيشيك باتشان، في تغريدته عبر تويتر: «في وقت سابق من اليوم .. أصبت أنا ووالدي بفيروس كورونا - COVID 19، لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا.. أطلب من الجميع أن يبقوا هادئين ولا داعي للذعر.. شكرا لكم».

و أعلن «أميتاب باتشان»، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، ودخوله أحد مستشفيات العزل في الهند.

العائلة بالكامل فى الحجر الصحى.. تفاصيل إصابة أسرة أميتاب باتشان بفيروس كورونا

وخلال الساعات الماضية أشارت عدة تقارير امتداد العدوى إلى حفيده وزوجه نجله، لتصبح عائلة الأسطورة الهندية بالكامل داخل الحجر الصحي.

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