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رياضة

بعد غياب 14 عاما.. فريق قادش يعود إلى الدوري الإسباني

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:21 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نجح فريق قادش الإسباني في العودة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني "الليجا" للموسم المقبل 2020-2021، بعد سقوط فريق ريال سرقسطة في مباراته أمام ريال أوفييدو.

وكان تعادل أو خسارة ريال سرقسطة أمام أوفييدو، في الجولة 40 من دوري الدرجة الثانية، يساهم في تأهل قادش رسميًا لليجا الإسبانية.

وخسر ريال سرقسطة من نظيره ريال أوفييدو بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد.

ويحتل قادش صدارة ترتيب جدول دوري الدرجة الثانية الإسبانية برصيد 69 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ويسكا صاحب المركز الثاني وبـ7 نقاط عن ريال سرقسطة الثالث، قبل نهاية المسابقة بجولتين فقط.

وفي سياق آخر، حقق نادي ليجانيس، انتصارًا هامًا على حساب ضيفه نادي فالنسيا، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب بيريز لفريقه ليجانيس في الدقيقة 18، من ركلة جزاء، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار السابع لهم هذا الموسم.

ولعب نادي ليجانيس المباراة منقوصًا من خدمات لاعبه سيلفا من الدقيقة 53، بعد تدخله العنيف على توريس لاعب فالنسيا، كما أضاع باريخو قائد الخفافيش فرصة تسجيل هدف التعادل لفريقه، عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 53.

ويدرب نادي ليجانيس، المدرب المكسيكي خافيير أجيري، والذي درب منتخب مصر العام الماضي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ليجانيس للنقطة 32 في المركز الثامن عشر، بينما توقف رصيد نادي فالنسيا عند 50 نقطة في المركز التاسع.
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