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رياضة

بهذه الطريقة.. جنش يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:53 ص
جنش
جنش
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مصطفى كرم

هنأ محمود جنش حارس مرمي نادي الزمالك صديقة عبد الله السعيد لاعب فريق برميدز بعيد ميلاده.

ونشر جنش عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة ل عبد الله السعيد وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب يا بودة".

وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

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وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع أخذ جميع الإجراءات الاحتياطية  .

ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية لسلامة اللاعبين.

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