أخبار الرياضة.. فايلر يقرر إلغاء معسكر الأهلي .. ومرتضى منصور يلوم الخطيب ويصف بلاغه بـ السقطة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، اليوم الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي:

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن النادي الأهلى قرر إلغاء معسكر الإسكندرية، بعد استجابة السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأحمر لرغبة اللاعبين.









- قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك بدأوا المفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل؛ ما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ آخر في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.





وجه المستشار مرتضى منصور ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عتابه إلى محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي؛ لتقديمه بلاغًا ضده بسبب الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



