منتديات افتراضية لتسويق الابتكارات ومخرجات البحث العلمى

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة كما هي بقية دول العالم في مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد وما نتج عنه من تأثيرات على كل الأنشطة والفعاليات الدولية حول العالم سيتم تأجيل معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار والذى كان مقررا عقده هذا العام افتراضيا سيتم تأجيله على أن يعقد فى 2021 بالطريقة المعتادة فى مركز المؤتمرات والمعارض (المنارة) ، حيث أتخذت كل الجهات المماثلة حول العالم هذا القرار، ومعرض القاهرة الدولى من أكبر معارض الابتكار الدولية والذى تنظمه الأكاديمية في أكتوبر من كل عام منذ عام 2014، جاء ذلك في بيان صحفي صدر اليوم.













وفي هذا السياق أكد د. عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية أن هذا القرار جاء في إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة وفى نفس الوقت المحافظة على مستوى المعرض كمعرض دولى.





وأوضح سيادته حرص الأكاديمية على تأدية رسالتها الوطنية خلال هذه الفترة والمتمثلة في ضمان استمرار دورها عن بُعد لدعم منظومة الابتكار والاختراع إلى نهاية الأزمة، ومعالجة الآثار المترتبة عليها.



