AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

منتديات افتراضية لتسويق الابتكارات ومخرجات البحث العلمى

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:06 ص
معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للابتكار
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة كما هي بقية دول العالم في مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد وما نتج عنه من تأثيرات على كل الأنشطة والفعاليات الدولية حول العالم سيتم تأجيل معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار والذى كان مقررا عقده هذا العام افتراضيا سيتم تأجيله على أن يعقد  فى 2021 بالطريقة المعتادة فى مركز المؤتمرات والمعارض (المنارة) ، حيث أتخذت كل الجهات المماثلة حول العالم هذا القرار، ومعرض القاهرة الدولى من أكبر معارض الابتكار الدولية والذى تنظمه الأكاديمية في أكتوبر من كل عام منذ عام 2014، جاء ذلك في بيان صحفي صدر اليوم.



وفي هذا السياق أكد د. عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية أن هذا القرار جاء في إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة وفى نفس الوقت المحافظة على مستوى المعرض كمعرض دولى.

وأوضح سيادته حرص الأكاديمية على تأدية رسالتها الوطنية خلال هذه الفترة والمتمثلة في ضمان استمرار دورها عن بُعد لدعم منظومة الابتكار والاختراع إلى نهاية الأزمة، ومعالجة الآثار المترتبة عليها.

وثمنت الأكاديمية جهود البحث العلمى التى لم تتوقف والمحاولات المستمرة لمعاونة الدولة فى مجابهة الأزمة، وسيتم عقد سلسلة من منتديات التسويق الافتراضية هذا العام عوضا عن معرض القاهرة الدولى للابتكار لمعاونة المبتكرين والمخترعين فى تسويق ابتكاراتهم كما ستركز الأكاديمية جهودها ومبادرتها لدعم الابتكار والمبتكرين من خلال منصة بنك الابتكار المصرى  www.asrt.sci.eg.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحث العلمي تواصل فعالياتها وتطلق مبادرات جديدة

أكاديمية البحث العلمي درع التعليم العالي لمواجهة كورونا

رغم انتشار كورونا.. أكاديمية البحث تواصل فعالياتها من منح وورش ومؤتمرات افتراضيا

أكاديمية البحث العلمي تدعو الباحثين لتقديم مشاريع جديدة.. تفاصيل

بعد نجاح مؤتمر جامعة طنطا الدولي الافتراضي الأول.. إشادة من وزير التعليم العالي.. توجه عام لإقامة المؤتمرات الدولية افتراضيا.. وشهر أكتوبر يشهد حدثين مهمين للبحث العلمي

بنك الابتكار المصري يفتح أبوابه لتلقي أفكار تصميم آلة بيع الخضراوات والفواكه

ترشيحاتنا

هل الإفرازات المهبلية تنقض الوضوء ؟

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 إطلالات تبرز أنوثة هيفاء وهبي

خالفوا قرار رئيس الوزراء.. ضبط القائمين على تجهيز 4 حفلات زفاف بـ الدقهلية والوادى الجديد

بعد إصابته بجلطة فى المخ.. تعرف على أعراض وأسباب مرض لطفي لبيب

قطع المياه 15 ساعة عن عدد من مناطق القاهرة.. اليوم

بصورة كوميدية.. مريهان حسين تهنئ أحمد صلاح حسني بعيد ميلاده

AdvertisementS

تزامنا مع مقتل هونديسا .. كبير أساقفة إثيوبيا يكشف كواليس مذبحة 19 مسيحيًا .. ويؤكد: القضية ليست عرقية

احترس.. باقي يومين على تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لهذا الشهر.. جميع الطرق

وزير الإسكان يُصدر 61 قرارًا بإزالة التعديات ومخالفات البناء فى العبور

قطع المياه 15 ساعة عن عدد من مناطق القاهرة.. اليوم

بعد إعلان حالته الصحية واعتزاله الفن.. قصة بكاء لطفى لبيب عند قراءة سورة النمل

انتحار حفيد فنان شهير فى ظروف غامضة

بعد إصابته بجلطة فى المخ.. تعرف على أعراض وأسباب مرض لطفي لبيب

يعرض قائلها للمساءلة القانونية.. قرار بمنع مناداة أي مسئول بـ معالي الباشا والوزير في محافظة قنا

فى ذكرى ميلاد فردوس محمد.. عدد زيجاتها وعدم انجابها ومأساتها منذ 3 سنوات

بعد آخر ظهور لها.. 10 صور رومانسية لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة

قطع المياه عن 8 المناطق بالقاهرة لمدة 15 ساعة.. اعرف السبب

لصيانته واستخدامه الأمثل ..خطوات تجنبك ارتفاع فاتورة الكهرباء حال استخدام أجهزة التكييف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل غير متوقع لزوج بعد وفاة شريكة حياته المصابة بالخرف.. تفاصيل

بدون زيت.. طريقة غير متوقعة لقلي البطاطس المحمرة

لأول مرة في العالم.. تعرف على مواصفات السيارة الطائرة cityhawak.. فيديو وصور