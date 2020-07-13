فلكيا.. الكويت تكشف عن أول أيام عيد الأضحى

كشف الفلكي الكويتي عادل السعدون عن غرة شهر ذي الحجة بداية من الاربعاء الموافق 22 يوليو الجاري لذا فإن وقفة عرفات ستكون في الثلاثين من يوليو الجاري ، وأن أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الموافق 31 من ذات الشهر.





وبيًن السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين، أن شهر ذي الحجة يبدأ بتاريخ 22 يوليو الجاري حسب معطيات وظروف القمر وهي اقتران القمر مع الشمس الساعة 8 و33 دقيقة مساء يوم الاثنين 20 يوليو وبالتالي يكون وقت غروبه مع غروب الشمس وتستحيل رؤيته في أي بقعة بالأرض.





وقال إنه في يوم الثلاثاء 21 الجاري تكون ظروف رؤية هلال ذي الحجة ستكون ممكنة حسب المعطيات والمتمثلة في أن عمر القمر 22 ساعة و15 دقيقة ومدة بقائه في السماء بعد غروب الشمس 51 دقيقة وارتفاعه عن الأفق بعد غروب الشمس 10 درجات والاستطالة وهي البعد الزاوي بين القمر والشمس 12 درجة ونصف الدرجة ونسبة إضاءة الهلال 18ر1 في المئة.





وأضاف أنه بهذه المعطيات يمكن رؤية الهلال ويكون يوم الأربعاء 22 الجاري أول أيام شهر ذي الحجة، وبالتالي يكون يوم وقفة عرفات التاسع من ذي الحجة هو يوم الخميس الموافق 30 يوليو الجاري وأول أيام العيد الجمعة.