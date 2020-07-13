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أخبار العالم

أسهم أوروبا ترتفع متجاهلة زيادة إصابات فيروس كورونا عالميا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
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أ ش أ
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بمستهل تعاملات اليوم الاثنين، متجاهلة زيادة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عالميا، بدعم تفاؤل المستثمرين بشأن حدوث تعافي اقتصادي مع اعتزام الدول المضي قدما في خطط استئناف النشاط الاقتصادي وآمال بتوافر عقار لمرضى الفيروس قريبا.
صعد مؤشر "يورو ستوكس 600 " الأوسع نطاقا بنسبة 0.9% إلى 370 نقطة، كما ارتفع "كاك" الفرنسي بنسبة 1.2% عند 5031 نقطة. كما سجل مؤشر "فوتسي100" البريطاني ارتفاعا بنسبة 1.3% إلى 6172 نقطة، كذلك "داكس" الألماني بنسبة 1.5% إلى 12819 نقطة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت في تقرير لها أمس الأحد، عن زيادة في أعداد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عالميا خلال 24 ساعة فقط متجاوز 230 ألف حالة، ليصل إجمالي عدد الإصابات العالمية، منذ بدء انتشار الجائحة حتى الأن، 12.5 مليون إصابة، و561 ألف حالة وفاة.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن الولايات المتحدة تعتلي قائمة أكثر الدول المصابة بعدوى كورونا، بعد تسجيل أكثر من 66 ألف إصابة جديدة.
على صعيد آخر، تلقت الأسواق العالمية دعما من تقارير تفيد بتحقيق عقار ريمديسيفير من شركة جيلياد ساينسز نجاحا في خفض احتمالات الوفاة لمرضى حالات الإصابة الحادة بالفيروس، غير أن الشركة قالت إن تأكيد منافع العقار مازال يتطلب مزيدا من التجارب السريرية الدقيق.
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