الأهلي يفرض السرية التامة على صفقاته بسبب جاكسون موليكا

ورغم تأكيد النادي، لكن المفاوضات بالفعل جارية مع جاسكون موليكا مهاجم مازيمبي والذي قام بمتابعة حسابات النادي الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.





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كما عاد باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي من جديد لدائرة القلعة الحمراء بناء علي طلب السويسري رينيه فايلر في التعاقد مع مدافع جديد .





ورغم المطالب المبالغ فيها من الدراويش ورفض القلعة الحمراء لها لكن رغبة اللاعب نفسه تفرض العودة لطاولة المفاوضات أو دخول أسامه جلال مدافع انبي في خط المفاوضات لدعم خط الدفاع بالأهلي.