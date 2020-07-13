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أخبار العالم

كورونا يتفشى بين الجيش الأمريكي في دولتين.. تفاصيل

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:45 ص
جندي أمريكي
جندي أمريكي
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محمد علي
أعلن الجيش الأمريكي  في بيان، إن 11 من أفراده بكوريا الجنوبية ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) عند وصولهم مؤخرًا من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية.

ووصل عضوان في الخدمة إلى قاعدة أوسان الجوية على متن رحلة  للحكومة الأمريكية في 7 يوليو ، ووصل تسعة من أعضاء الخدمة إلى مطار إنتشون الدولي في أربع رحلات تجارية منفصلة منذ 8 يوليو. 

وثبت إن جميع الأشخاص الـأحد عشر الذين تم اختبارهم إيجابيون بالمرض في أول اختبار إجباري لـCovid-19 قبل دخولهم إلى الحجر الصحي. 

وقد تم نقلهم منذ ذلك الحين إلى منشأة عزل مخصصة لحالات كورونا المؤكدة إما في معسكر همفريز أو قاعدة أوسان الجوية.

كما أبلغت القاعدة البحرية الأمريكية في أوكيناوا باليابان عن 32 حالة إصابة  إضافية بالفيروس.

أكدت محطة فوتينما الجوية التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية 32 حالة أخرى بـ Covid-19 اليوم ، وفقًا لحكومة محافظة أوكيناوا. 

وقال الميجور كين كونزي ، مسؤول  الاتصالات والعمليات في مشاة البحرية الأمريكية في أوكيناوا ، إن عدد الإصابات المقدمة إلى حاكم أوكيناوا دقيقة.

هناك الآن 94 حالة في القواعد العسكرية الأمريكية في جزيرة أوكيناوا اليابانية في الفترة بين 7-13 يوليو.

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