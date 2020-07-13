السعودية تنتصر على كوفيد 19 .. انخفاض معدل الحالات الحرجة والفيروس تحت السيطرة .. كيف ستدير المملكة الحج في زمن كورونا ؟

- اليوم: المنظومة الصحية.. ريادة وإسهامات دولية

- الرياض: كورونا تحت السيطرة









كورونا تحت السيطرة في المملكة

وعلى افتتاحيتها، بعنوان "كورونا تحت السيطرة" ، ذكرت صحيفة "الرياض" أن طرق التقليل من الإصابة بالفيروس معروفة وما على السعوديين إلا اتباعها بحذافيرها للوصول إلى النتائج المرجوة، لافتة إلى انخفاض عدد الحالات وارتفاع عدد الشفاء





وأضافت الصحيفة السعودية أن كل دول العالم بدأت بالتعايش مع الجائحة التي أثرت على المجتمعات تأثيرًا غير مسبوق، وأثرت على الاقتصاد العالمي





وتابعت: كل ما في العالم تغير عما كنا نعرف قبل الجائحة، ولأنه من غير المعروف متى سينتهي ذلك الوباء يجب التأقلم مع هذا الوضع الجديد بكل تبعاته، لاسيما وان العالم لم يتوصل إلى لقاح أكيد





وختمت: السعودية كمجتمع واعٍ يجب عليه أن يفعل كل ما في وسعه من أجل منع انتشار الفيروس بالالتزام التام بالإرشادات والتقيد بالإجراءات المتبعة

الصحة العامة صدارة أولـويات المملكة

وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان "المنظومة الصحية.. ريادة وإسهامات دولية" إن رعاية الدولة للمنظومة الصحية تشكل إحدى أهم ركائز الإستراتيجيات والخطط المعنية بمسيرة التنمية كونها رعاية وحماية للإنسان، وهو دوما ما يأتي أولا في قائمة أولـويات المملكة، وقد بدا جليا ما تحظى به قطاعات الـصحة في أدائها الـنموذجي والاستجابة الشاملة مع بداية جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19 ،وانعكس إيجابا على قدرتها في السيطرة على آثاره والتصدي لمراحله وتوفير كافة متطلبات علاجه والوقاية منه





واشارت الى الجهود والتضحيات التي تقوم بها المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولـي عهده الأمير محمد بن سلـمان بن عبدالعزيز في الحفاظ على صحة الإنسان بشكل عام





ولفتت الى دخول مركز الـقلـب في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالـرياض ضمن أكبر خمسة مراكز علـى مستوى الـعالـم في جراحة الروبوت القلبية، بعد أن تمكن من إجراء 105 عمليات دقيقة ومعقدة للقلب خلال عام واحد بواسطة النظام الجراحي الروبوتي السريري بحسب تصنيف الشركة الأمريكية لـروبوتات دافنشي





في إطار توثيق آخر ودلالـة جديدة على حجم الدعم والرعاية التي تحظى بها القطاعات الصحية السعودية بشكل عام والأبحاث المعنية بها على وجه التحديد، فهو إنجاز ينضم لمثلائه في الأطر المرتبطة لهذا المشهد بما يحقق استدامة القدرة والقوة في الأداء بالقطاعات الصحية والمجالات البحثية والعلمية، بالتالي يحقق النتائج المأمولة والتي كانت هي منصة انطلاق القرارات والمبادرات التي قدمتها المملكة في سبيل تطوير وتعزيز هذه الجوانب

الحج في زمن كورونا

"تدابير الحج" وهو العنوان الذي رفعته صحيفة "البلاد" على افتتاحيتها، حين ذكرت ان المملكة تجري الاستعدادات المكثفة لتنظيم حج العام الجاري بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة وفق اجراءات وتدابير صحية وتنظيمية دقيقة، تعكس بجلاء حرص المملكة بقيادتها الرشيدة، على تمكين ضيوف بيت الله الحرام من أداء الفريضة، وذلك في حدود الأعداد الممكنة والتدابير الواجبة تجاههم لضمان أسباب السلامة الصحية وتوفير كل أسباب الراحة والطمأنينة لهم في تأدية نسكهم، والمحافظة على النفوس، وهو ما يباركه علماء المملكة والأمة.





وأضافت أن المملكة قد أنجزت مراحل كثيرة من خططها الشاملة لمواجهة الجائحة منذ بدء ظهورها ، وحققت نتائج متقدمة في ذلك من خلال الاجراءات الاحترازية الوقائية، وفي هذا السياق لسلامة وامن ضيوف الرحمن، يأتي إعلان وزارة الداخلية بضرورة الحصول على تصريح الحج للراغبين في أداء المناسك ، وتطبيق العقوبات الخاصة بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بلا تصريح في الأيام المحددة، بغرامة مالية عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.







