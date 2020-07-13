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أخبار العالم

التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميلشيا الحوثي الإرهابية طائرات "مفخخة" باتجاه السعودية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرات بدون طيار مفخخة وصواريخ باليستية باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم من اعتراضها وتدميرها.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ووقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.

وحمل الأمين العام، ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية داخل اليمن ودول الجوار.
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