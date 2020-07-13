التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميلشيا الحوثي الإرهابية طائرات "مفخخة" باتجاه السعودية

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرات بدون طيار مفخخة وصواريخ باليستية باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم من اعتراضها وتدميرها.





وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ووقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.



