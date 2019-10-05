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أخبار العالم

شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يقلد مسئولا روسيا وشاح الملك عبدالعزيز

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:57 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قلد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس الجمعة الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل ديمترييف وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية.

يأتي ذلك تنفيذا لأمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتقديرا لجهود ديمترييف في تقوية أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الاستثمارية ومجالات التعاون الأخرى.

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