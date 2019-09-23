أمر ملكي جديد من الملك سلمان بن عبدالعزيز



1 ـ العريف / ناصر بن هادي بن معجب اليامي.

2 ـ العريف / علي بن مهدي بن سالم آل سليم.

3 ـ الجندي / فهد بن سعود بن ظافر اليامي.

4 ـ الجندي المتوفى / إبراهيم بن حسين بن أحمد آل هشلان.



كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة (الثالثة) لكل من:



1 ـ العقيد الركن / رفيع بن سليمان المسعودي.

2 ـ الجندي الأول / محمد بن مبارك الراشدي.

من منسوبي وزارة الداخلية.

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزبز، خادم الحرمين الشريفين، أمرا ملكيا صباح اليوم الاثنين، بالموافقة على منح عدد من منسوبي وزارة الداخلية وسام الملك فيصل.ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيل الأمر الملكي؛ حيث قالت: صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي وزارة الداخلية لقاء قيامهم بأعمال مميزة.وتضمن الأمر الملكي تكريم كل من: