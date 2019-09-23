ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمر ملكي جديد من الملك سلمان بن عبدالعزيز

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:29 ص
أمر ملكي جديد من
أمر ملكي جديد من الملك سلمان بن عبدالعزيز
محمد مجدي
أصدر الملك سلمان بن عبدالعزبز، خادم الحرمين الشريفين، أمرا ملكيا صباح اليوم الاثنين، بالموافقة على منح عدد من منسوبي وزارة الداخلية وسام الملك فيصل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيل الأمر الملكي؛ حيث قالت: صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي وزارة الداخلية لقاء قيامهم بأعمال مميزة.

وتضمن الأمر الملكي تكريم كل من:

1 ـ العريف / ناصر بن هادي بن معجب اليامي.
2 ـ العريف / علي بن مهدي بن سالم آل سليم.
3 ـ الجندي / فهد بن سعود بن ظافر اليامي.
4 ـ الجندي المتوفى / إبراهيم بن حسين بن أحمد آل هشلان.

كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة (الثالثة) لكل من:

1 ـ العقيد الركن / رفيع بن سليمان المسعودي.
2 ـ الجندي الأول / محمد بن مبارك الراشدي.
من منسوبي وزارة الداخلية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمر ملكي بتعيين فهد بن محمد العيسي رئيسا للديوان السعودي

تغييرات واسعة في الديوان الملكي.. تفاصيل الاوامر الملكية السعودية

10 معلومات عن فهد بن محمد العيسى رئيس الديوان الملكي السعودي الجديد

أوامر ملكية بتعيينات وهيئات جديدة أبرزها فهد محمد العيسى للديوان الملكى

شغل مدير مكتب وزير الدفاع .. من هو فهد بن محمد العيسى رئيس الديوان الملكي السعودي الجديد

ترشيحاتنا

كشف المستور.. المتسبب في موت الأميرة ديانا يتحدث للمرة الأولى عن الحادث .. صور

بعد مقتل الجدة عزيزة بسبب نجلها.. شيخ يروي حكايته مع السحر والدجل في 37 عاما.. صور

فستان مي عمر الأكثر إغراء.. إطلالات زوجات الفنانين.. مين أجمل؟

أسعار الذهب اليوم الاثنين 23 - 9 - 2019 في مصر

ما كلمة السر في عبادة الله.. علي جمعة يجيب

سعر الدولار والريال اليوم الاثنين 23-9-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي

أمر ملكي جديد من الملك سلمان بن عبدالعزيز

فستان مي عمر الأكثر إغراء.. إطلالات زوجات الفنانين.. مين أجمل؟

بنطلون ممزق .. منى زكى تواصل إثارة الجدل في مهرجان الجونة

يا مورا يا حريف .. لميس الحديدي تشجع عمرو أديب عقب خداع الإخوان .. شاهد

بـ فستان ملفت.. لقاء الخميسي تتألق بإطلالة ذهبية فى مهرجان الجونة.. صور

أخبار الرياضة ليلا .. رد ناري لرئيس الزمالك على عقوبات اتحاد الكرة.. شوبير يكشف بالأسماء الجهاز المعاون للبدري

على الرايق في دقايق .. عمرو أديب ينصب للإخوان فخا ويفضح عدم مهنيتهم والسر 19011 .. شاهد

منى زكى الأجرأ .. الأسود يسيطر على إطلالات النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى

الليلة هقتل ولادى.. آخر كلمات أب ذبح عائلته بالكامل .. فيديو وصور

منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور

تعليق مثير من إبراهيم سعيد على الجهاز المعاون لتدريب المنتخب: تفكيرهم صايع

كشف المستور.. المتسبب في موت الأميرة ديانا يتحدث للمرة الأولى عن الحادث .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى زكى الأجرأ .. الأسود يسيطر على إطلالات النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى

اعتماد 150 مليون جنيه لتغطية شمال سيناء بالمرافق والخدمات

منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور