النيابة تحقق في حريق بمحيط محطة تجارب كلية الزراعة بجامعة القاهرة





تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في اندلاع حريق بمحيط كلية الزراعة بجامعة القاهرة.





وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف علي أسباب وملابسات الحادث، وأمرت بندبخبراء الادلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان اسبابه.

تبين من التحريات الأولية أن الحريق نشب في بعض نموات الغاب الملاصقة لسور محطة التجارب الزراعية وتم السيطرة عليها باستخدام مواتير رش المياه بالمحطة بالتعاون مع رجال الحماية المدنية كما تبين أنه لا توجد أي خسائر مادية في أي من مرافق المحطة

تلقى ضباط الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بمحيط كلية الزراعة بجامعة القاهرة،

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحادث، كما تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي المجاورات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على الحريق، وتم اجراء عمليات تبريد لمنع تمدد النيران مرة أخري، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.