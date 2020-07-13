تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم









تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع وسط تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط بيعية من جانب المستثمرين على الأسهم القيادية.





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 11048 نقطة.





فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 1880 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 12914 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 4212 نقطة.





كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 1564 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.52% ليصل إلى مستوى 2404 نقاط، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 723 نقطة.