AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لطفى لبيب: لست قادرا على الحركة ولن أعتزل التمثيل

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:51 م
الفنان لطفى لبيب
الفنان لطفى لبيب
Advertisements
هاجر إبراهيم
أكد الفنان لطفى لبيب، أنه قادر على التمثيل ولكنه حاليا ليس قادرا على الحركة، قائلا: "أنا عمرى ما طلبت من كاتب أنه يفصل لي دور لايق على صحتى، التفصيل دا غير وارد"".

وقال "لبيب" خلال حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى"، أن فكرة الإعتزال مؤلمة جدا لبناته، مضيفا: "عايزينى أكون عطاء لأخر لحظة للتمثيل".

وتابع: "بناتى عارفين انى قاعد بأكتب ومستمتع جدا بالكتابه"، لافتا إلى أنه قام بتأليف سيناريو لمسلسل، ويتم مراجعته الآن فى إحدى شركات الإنتاج.

ولفت إلى أنه لا يستطيع البعد عن الفن، مضيفا: "لولادى اللي بيزعلوا من كلمة إعتزال، المفروض يفرحوا انى هكون مبدع أول من مبدع تانى".

وأكد أن الممثل سيظل مبدع ثانى، على الرغم من تصدره المشهد، قائلا: "لذلك أنا قولتلهم انا مش هعتزل لما لقيتهم زعلانين، وصعب أى فنان يسيب التمثيل".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمل معه في 2005.. خالد لطيف يكشف عن مفاجأة قام بها مرتضى منصور

كان ناشئا في صفوف المقاولون .. حمدي نوح يروي كواليس أول لقاء مع محمد صلاح

ادعولي ربنا يشفيني.. لطفي لبيب: اعتبروني اعتزلت التمثيل.. فيديو

بعد إعلانه اعتزال التمثيل مؤقتًا.. الجمهور يبحث عن لطفي لبيب

بعد إعلان حالته الصحية واعتزاله الفن.. قصة بكاء لطفى لبيب عند قراءة سورة النمل

لطفى لبيب: لو توفيت الآن هكون مطمئن على أولادى فى مصر.. فيديو

ترشيحاتنا

تزامنا مع مقتل هونديسا .. كبير أساقفة إثيوبيا يكشف كواليس مذبحة 19 مسيحيًا .. ويؤكد: القضية ليست عرقية

رد فعل غير متوقع لزوج بعد وفاة شريكة حياته المصابة بالخرف.. تفاصيل

نتيجة التقديم برياض الاطفال والصف الاول الابتدائي ... تابعها عبر هذا الرابط

هواتف نهاية 2020 لن تصدر بشاحن أو سماعات والسعر منفصل.. تعرف على أبرزها

بعد إصابته بجلطة فى المخ.. تعرف على أعراض وأسباب مرض لطفي لبيب

حدث ليلا..أزمة جديدة في الزمالك بعد الفيديو المسرب.. لطفي لبيب يعتزل التمثيل مؤقتا.. تطور جديد في قضية فتاة الدقهلية

AdvertisementS

سأقاضي المول على تسريب الفيديو.. محمود كهربا يرد على اتهامات مرتضى منصور

انتحار حفيد فنان شهير فى ظروف غامضة

تزامنا مع مقتل هونديسا .. كبير أساقفة إثيوبيا يكشف كواليس مذبحة 19 مسيحيًا .. ويؤكد: القضية ليست عرقية

ملحمة بطب قصر العيني.. استخراج سكين كاملة من جمجمة مريض

احترس.. باقٍ يومان على تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لهذا الشهر.. جميع الطرق

بعد إعلان حالته الصحية واعتزاله الفن.. قصة بكاء لطفى لبيب عند قراءة سورة النمل

قطع المياه 15 ساعة عن عدد من مناطق القاهرة.. اليوم

الأهلي يفرض السرية التامة على صفقاته بسبب جاكسون موليكا

بعد آخر ظهور لها.. 10 صور رومانسية لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة

وزير الإسكان يُصدر 61 قرارًا بإزالة التعديات ومخالفات البناء فى العبور

يعرض قائلها للمساءلة القانونية.. قرار بمنع مناداة أي مسئول بـ معالي الباشا والوزير في محافظة قنا

لصيانته واستخدامه الأمثل ..خطوات تجنبك ارتفاع فاتورة الكهرباء حال استخدام أجهزة التكييف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ البيجاما .. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

5 أسباب تؤدي إلى فشل خسارة الوزن رغم الدايت .. فيديو

ملابس أنيقة .. نداء شرارة تتألق بإطلالة محتشمة