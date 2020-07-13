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توك شو

على مدار 5 سنوات.. سداد قيمة تحويل السيارة من بنزين إلى غاز بالتقسيط.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:22 م
الدكتورة نيفين جامع،
الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة،إن مبادرة الدولة لتحويل المركبات من سيارات تعمل بالبنزين والسولار إلى سيارات تعمل بالغاز له عائد اقتصادي كبير على المستهلك أو صاحب السيارة لأن سعر تكلفة الغاز أقل بكثير من البنزين والسولار،لافتة إلى أن تحويل السيارة لا يتطلب مبلغا كبيرا فيتراوح من 8 آلاف إلى 12 ألف جنيه.

وأضافت الدكتورة نيفين جامع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"،إن مبلغ تحويل السيارة لا يتم دفعه مرة واحدة انما يتم تقسيطه بطريقة بسيطة على المستهلك،على مدار 5 سنوات عبر أقساط تسدد عند كل "تفويلة" للسيارة،مضيفة: "يعنى التفويلة مثلا بـ 100 جنيه، سيدفع صاحب السيارة 105 وهكذا".

وأشارت الوزيرة إلى المحور الآخر لتحويل كامل المركبة واحلالها بشكل كامل وتخريدها بمقابل مادى من خلال برامج برامج تمويلية ميسرة، لافتة الى ان الدولة ستعمل على اقامة صندوق في احدى البنوك الوطنية خاص بأقساط المواطنين والشركات التمويلية التي يتم التعامل معها، وهذا لضمان حقوق الطرفين.

واكدت أن أي مبادرة تقوم الدولة بطرحها او العمل عليها يكون لها مردود وآثر اقتصادي على المواطن والدولة، ولكن الاهم في المبادرات هو الرفع من متسوى معيشة المواطن المصري، معقبة: "ده حقكوا على الدولة".

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