التعليم العالي: اهتمام الرئيس السيسي بالسياحة يجذب الطلاب الوافدين لمصر

قالت الدكتورة رشا كمال، رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسياحة هو اهتمام ايضا بالسياحة التعليمية مشيرة إلى أن الإدارة بصدد عقد بروتوكول تعاون مع وزارة السياحة لتقديم كل المعلومات التي يحتاجها الطالب الوافد.

وأضافت "كمال" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد "، أن أهم ما يجذب الطلاب للتعليم في مصر المناطق السياحية والحضارية فمصر شهيرة بالحضارة المصرية التي هي عامل جذب كبير جدا للطلاب الوافدين الدراسة في مصر .





