التعليم العالي: اهتمام الرئيس السيسي بالسياحة يجذب الطلاب الوافدين لمصر

قالت الدكتورة رشا كمال، رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسياحة هو اهتمام ايضا بالسياحة التعليمية مشيرة إلى أن الإدارة بصدد عقد بروتوكول تعاون مع وزارة السياحة لتقديم كل المعلومات التي يحتاجها الطالب الوافد.
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وأضافت "كمال" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد "، أن أهم ما يجذب الطلاب للتعليم في مصر المناطق السياحية والحضارية فمصر شهيرة بالحضارة المصرية التي هي عامل جذب كبير جدا للطلاب الوافدين الدراسة في مصر .
وأشارت إلى أن الطالب لا يأتي للتعليم فقط انما يجري زيارات للمناطق والمدن السياحية ويتم تنظيم رحلات اليوم الواحد له والتي تجرى في المتاحف بالتعاون مع وزارة السياحة.
كما يتم تنظيم حضور العروض المسرحية ويتم إقامة حفلات تخرج في الأماكن الأثرية كما حدث العام الماضي حيث انعقدت حفلة تخرج لهم بحضور الوزير في القلعة بالتعاون مع وزارة الثقافة حيث إن الهدف هو الترويج للسياحة التعليمية كما ستجري حفل ترحيب في قصر البارون هذا العام.