AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم العالي: اهتمام الرئيس السيسي بالسياحة يجذب الطلاب الوافدين لمصر

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:11 م
الدكتورة رشا كمال
الدكتورة رشا كمال
Advertisements
نهلة الشربيني - عدسة: ايهاب عيد

قالت الدكتورة رشا كمال، رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسياحة هو اهتمام ايضا بالسياحة التعليمية مشيرة إلى أن الإدارة بصدد عقد بروتوكول تعاون مع وزارة السياحة لتقديم كل المعلومات التي يحتاجها الطالب الوافد.

وأضافت "كمال" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد "، أن أهم ما يجذب الطلاب للتعليم في مصر المناطق السياحية والحضارية فمصر شهيرة بالحضارة المصرية التي هي عامل جذب كبير جدا للطلاب الوافدين الدراسة في مصر .


وأشارت إلى أن الطالب لا يأتي للتعليم فقط انما يجري زيارات للمناطق والمدن السياحية ويتم تنظيم رحلات اليوم الواحد له والتي تجرى في المتاحف بالتعاون مع وزارة السياحة.


كما يتم تنظيم حضور العروض المسرحية ويتم إقامة حفلات تخرج في الأماكن الأثرية كما حدث العام الماضي حيث انعقدت حفلة تخرج لهم بحضور الوزير في القلعة بالتعاون مع وزارة الثقافة حيث إن الهدف هو الترويج للسياحة التعليمية كما ستجري حفل ترحيب في قصر البارون هذا العام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمرة الأولى في مصر.. إطلاق أول منصة ذكية إلكترونية مختصة بخدمة الطلاب الوافدين

التعليم العالي: سيطرة مصر على أزمة كورونا ستكون سببا في استقطاب الطلاب الوافدين

خدمات جديدة الطلاب الوافدين في مصر.. إطلاق أول منصة ذكية إلكترونية .. والتعليم العالي: سيطرة مصر على أزمة كورونا ستكون سببا في استقطاب للدراسة بها.. ولا نطمح في الزيادة هذا العام

بعد إطلاق أول منصة ذكية إلكترونية.. خطوات تفصل مصر عن المنافسة العالمية بالتعليم عن بعد.. وأزمة كورونا سببا في استقطاب الطلاب

إدارة الوافدين بالتعليم العالي: إطلاق أول منصة ذكية إلكترونية لخدمة الراغبين في الدراسة بمصر.. نعمل على ملف السياحة التعليمية بالتعاون مع الوزارات الأخرى.. حوار

ترشيحاتنا

معنى الكلالة في الميراث وحكمها..على جمعة يوضح " فيديو"

بـ البيجاما .. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بعد فضح المتحرشين.. رانيا يوسف تشعل انستجرام بـ كاش مايوه

هل تجزئ تسبيحة واحدة في الركوع أو السجود.. عالم أزهري يجيب

سيدة تستخدم تطبيق تيك توك لكشف غموض جريمة وقعت منذ 20 عامًا.. اعرف القصة

وزير الإسكان يُصدر 61 قرارًا بإزالة التعديات ومخالفات البناء فى العبور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليك هيلثي .. أفضل أوقات تناول الطعام

بعد إصابة لطفي لبيب بها .. كيف تقي نفسك من جلطة المخ

سيدة تستخدم تطبيق تيك توك لكشف غموض جريمة وقعت منذ 20 عامًا.. اعرف القصة