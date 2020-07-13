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فن

شاهد.. حلا شيحة في أحدث إطلالة على إنستجرام

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:19 م
حلا شيحة
حلا شيحة
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ندى فكري

نشرت الفنانة حلا شيحة  صورة جديده لها و ذلك عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة "يوم جديد"



وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت كالتالي :


 - يوم جديد و حلو بيكي


- قمر يا حلا 

- شكلك يجنن


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يذكر أن الفنانة حلا شيحة شاركت في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم عبير صبري وجومانا مراد ويسرا وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.


المسلسل عرض في رمضان الماضي 2020، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى.

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New day 😎

A post shared by Hala Shiha (@halashihanew) on

الأزمات في حياتها وابنها ايضا.

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