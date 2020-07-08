بصحبة الراحلة رجاء الجداوي وتامر حسني.. حلا شيحة توجه رسالة لجمهورها.. شاهد

نشرت الفنانة حلا شيحة ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة بصحبة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى والفنان تامر حسنى والإعلامية بوسى شلبى.

وعلقت "حلا" على الصورة "حتوحشينا.. بفكركم بالدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي و لكل من رحلوا عنا.. الموت علينا حق و كلنا نحتاج الدعاء لبعض، ومحتاجين نحسن الظن ببعض لان رب العالمين شايف قلوبنا و يعلم اللي جوانا و مطلع علينا"





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واضافت " احنا كلنا بشر و نفوسنا ضعيفة اكيد احنا مش ملايكة بلاس الأحكام بدون تثبت حقيقي لمجرد صورة نشرت و كلمة اتقالت الحكم لله وحده وُكمان الكمال لله وحده " .





يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة كان مسلسل "خيانة عهد" في رمضان 2020 من بطولة يسرا وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.





