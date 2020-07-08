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فن

بصحبة الراحلة رجاء الجداوي وتامر حسني.. حلا شيحة توجه رسالة لجمهورها.. شاهد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة بصحبة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى والفنان تامر حسنى والإعلامية بوسى شلبى. 
وعلقت "حلا" على الصورة "حتوحشينا.. بفكركم بالدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي و لكل من رحلوا عنا.. الموت علينا حق و كلنا نحتاج الدعاء لبعض، ومحتاجين نحسن الظن ببعض لان رب العالمين شايف قلوبنا و يعلم اللي جوانا و مطلع علينا"

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واضافت " احنا كلنا بشر و نفوسنا ضعيفة اكيد احنا مش ملايكة بلاس الأحكام بدون تثبت حقيقي لمجرد صورة نشرت و كلمة اتقالت الحكم لله وحده وُكمان الكمال لله وحده " .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة كان مسلسل "خيانة عهد" في رمضان 2020 من بطولة يسرا وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.


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