بصحبة الراحلة رجاء الجداوي وتامر حسني.. حلا شيحة توجه رسالة لجمهورها.. شاهد

نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة بصحبة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى والفنان تامر حسنى والإعلامية بوسى شلبى.
وعلقت "حلا" على الصورة "حتوحشينا.. بفكركم بالدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي و لكل من رحلوا عنا.. الموت علينا حق و كلنا نحتاج الدعاء لبعض، ومحتاجين نحسن الظن ببعض لان رب العالمين شايف قلوبنا و يعلم اللي جوانا و مطلع علينا"
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واضافت " احنا كلنا بشر و نفوسنا ضعيفة اكيد احنا مش ملايكة بلاس الأحكام بدون تثبت حقيقي لمجرد صورة نشرت و كلمة اتقالت الحكم لله وحده وُكمان الكمال لله وحده " .
يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة كان مسلسل "خيانة عهد" في رمضان 2020 من بطولة يسرا وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.