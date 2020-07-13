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محافظات

هيتساوى بالأرض.. الجيزة تبدأ ازالة أكبر عقار مخالف ببشتيل مكون من 14 دورا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:54 م
صدى البلد
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محمد الصاحى
بدأت محافظة الجيزة ممثلة في مركز ومدينة اوسيم، إزالة أكبر برج مخالف في المدينة، بمنطقة بشتيل، والذي تم بناؤه بارتفاع 14 دور.

وتمكنت حملة الازالات من إزالة 3 أدوار من المبنى حتى اليوم، على أن تستمر أعمال الإزالة حتى تسوية العقار بالأرض.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه محافظة الجيزة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناءِها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص او التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

واكد محافظ الجيزة انه تم إزاله ٦ حالات بناء مخالف بمركز أوسيم شملت ازاله فيلا بالكامل على مساحه ١٠٠٠م تقريبًا واخري علي مساحه ٥٠٠ م مقامه بالمخالفة بجوار محور الضبعة ببشتيل بالإضافة الي ازاله ٤ عقارات مخالفه بمنطقه البراجيل . 

و يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة  رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددًا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الجزاء القانونى.
هيتساوى بالأرض.. الجيزة تبدأ ازالة أكبر عقار مخالف ببشتيل مكون من 14 دورا
هيتساوى بالأرض.. الجيزة تبدأ ازالة أكبر عقار مخالف ببشتيل مكون من 14 دورا
هيتساوى بالأرض.. الجيزة تبدأ ازالة أكبر عقار مخالف ببشتيل مكون من 14 دورا
هيتساوى بالأرض.. الجيزة تبدأ ازالة أكبر عقار مخالف ببشتيل مكون من 14 دورا
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