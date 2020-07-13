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فن

شاهد.. جوني ديب وطليقته آمبر هيرد بالكمامات في المحكمة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:39 م
جوني ديب وامبر هيرد
جوني ديب وامبر هيرد
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شروق ابراهيم
حضر النجم العالمي جوني ديب وطليقته امبر هيرد اليوم الاثنين الجلسة الرابعة من قضية التشهير التي تنال اهتمام الصحف الأجنبية وتتصدر مؤشرات البحث بـ جوجل. 

وظهرت امبر هيرد وهي توجه التحية للصحفيين والمصورين المتواجدين حول المحكمة العليا البريطانية مرتدية فستان أسود أنيق. 

بينما التزم جوني ديب بإخفاء وجه بالكمامة من أجل الاحترازات الوقائية لفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

ورفع جوني ديب دعوى قضائية ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية ورئيس تحريرها بعدما وصفوه بالزوج الخافق في مقال رأي، وأنه تعدى بالضرب على زوجته الممثلة الأمريكية امبر هيرد بسبب إدمانه المخدرات.

وشهدت الصراعات القضائية بين النجم العالمي جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة الأمريكية امبر هيرد، تطورات جديدة وصلت إلى حد اتهامها بالخيانة الزوجية.
شاهد.. جوني ديب وطليقته آمبر هيرد بالكمامات في المحكمة
شاهد.. جوني ديب وطليقته آمبر هيرد بالكمامات في المحكمة
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