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مرأة

مشروب مفيد.. لـمـرضـى ضـغـط الــدم المرتفع

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:33 م
صدى البلد
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رنا عصمت

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ مشروبا صحيا ومفيدا لمرضى ضغط الدم  المرتفع لضبط الضغط فى الدم.

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مكونات المشروب : 
أوراق زيتون 
كركديه 
القليل من العسل ( اختياري )
.
نحضر مقدار قبضة اليد من أوراق الزيتون النظيفة 
ونقطعها قطع متوسطة 
نحضر زهور الكركديه 
ونضعهم سويا في الماء و على نار هادئه 
حتى تصل إلى درجة الغليان 
يترك حتى يغلي لمدة دقيقة أو دقيقتين فقط ثم ترفع من على النار وتترك حتى 
يبرد ، ويشرب بارد ويمكن اضافة العسل ان احببتهم 
.
وتشرب هذه الوصفة بعد كل وجبة مقدار كاسة 
وستلاحظون خلال فترة قصيرة أن الضغط لديكم بدأ بالاستقرار أكثر .

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