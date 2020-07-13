مشروب مفيد.. لـمـرضـى ضـغـط الــدم المرتفع

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ مشروبا صحيا ومفيدا لمرضى ضغط الدم المرتفع لضبط الضغط فى الدم.
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مكونات المشروب :
أوراق زيتون
كركديه
القليل من العسل ( اختياري )
.
نحضر مقدار قبضة اليد من أوراق الزيتون النظيفة
ونقطعها قطع متوسطة
نحضر زهور الكركديه
ونضعهم سويا في الماء و على نار هادئه
حتى تصل إلى درجة الغليان
يترك حتى يغلي لمدة دقيقة أو دقيقتين فقط ثم ترفع من على النار وتترك حتى
يبرد ، ويشرب بارد ويمكن اضافة العسل ان احببتهم
.
وتشرب هذه الوصفة بعد كل وجبة مقدار كاسة
وستلاحظون خلال فترة قصيرة أن الضغط لديكم بدأ بالاستقرار أكثر .