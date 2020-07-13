مشروب مفيد.. لـمـرضـى ضـغـط الــدم المرتفع

مكونات المشروب :

أوراق زيتون

كركديه

القليل من العسل ( اختياري )

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نحضر مقدار قبضة اليد من أوراق الزيتون النظيفة

ونقطعها قطع متوسطة

نحضر زهور الكركديه

ونضعهم سويا في الماء و على نار هادئه

حتى تصل إلى درجة الغليان

يترك حتى يغلي لمدة دقيقة أو دقيقتين فقط ثم ترفع من على النار وتترك حتى

يبرد ، ويشرب بارد ويمكن اضافة العسل ان احببتهم

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وتشرب هذه الوصفة بعد كل وجبة مقدار كاسة