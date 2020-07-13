جوارديولا يحدد أهدافه من سوق الانتقالات بعد إسقاط عقوبة الإيقاف الأوروبي





ويأتي ذلك بعدما أسقطت محكمة التحكيم الرياضية عقوبة الحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين قادمين، والتي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وقت سابق.





وذكرت صحيفة تيليجراف البريطانية، أن جوارديولا طلب التعاقد مع لاعب يلعب في مركز قلب الدفاع، ولاعب يلعب في مركز الظهير الأيسر، بالإضافة للاعب يلعب في مركز الجناح لتعويض رحيل الألماني لوروي ساني.





وكان ساني انتقل لصفوف نادي بايرن ميونخ مقابل 50 مليون يورو، قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.





كما أكدت الصحيفة أن نادي مانشستر سيتي لن يتعاقد مع أكثر من 5 صفقات، وقد يتعاقد مع لاعب يلعب في مركز رأس الحربة حال رحيل أحد مهاجميه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو أو البرازيلي جابريال خيسوس.