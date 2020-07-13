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رياضة

أول رد فعل من جوارديولا بعد إسقاط عقوبة مانشستر سيتي الأوروبية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:38 ص
جوارديولا وجهازه
جوارديولا وجهازه المعاون
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إسراء أشرف
أعرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته عقب القرار التي أصدرته محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، بإسقاط العقوبة الموقعة على الفريق بالإيقاف لمدة عامين، عن المشاركة بالمسابقات الأوروبية.

كما تم تقليص الغرامة المالية الموقعة على مانشستر سيتي، إلى 10 ملايين يورو فقط، بدلًا من 30 مليون.

ونشر مانويل ايستيارتي أحد طاقم بيب جوارديولا الفني، صورة تظهر سعادة المدرب الإسباني وجهازه المعاون عقب القرار مباشرة معلقًا عليها: "Yessss!!!!" "نعم".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أصدر قرار في شهر فبراير الماضي، بحرمان السيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية، لمدة موسمين، بسبب ارتكابه انتهاكات خطيرة للوائح قواعد اللعب المالي النظيف.

وحجز مانشستر سيتي مقعدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها المقبلة، بعدما ضمن حسابيًا إنهاء موسمه في البريميرليج في المربع الذهبي.
أول رد فعل من جوارديولا بعد إسقاط عقوبة مانشستر سيتي الأوروبية
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