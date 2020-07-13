مانشستر سيتي عن رفع الإيقاف الأوروبي: نرحب بالقرار

علق مانشستر سيتي ، على قرار محكمة التحكيم الرياضي، بإسقاط العقوبة الموقعة على النادي بالإيقاف عن المشاركة بالبطولات الأوروبية لمدة عامين.





وأعلنت "كاس" إسقاط العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي بالإيقاف لمدة عامين عن المشاركة بالبطولات الأوروبية.





كما أمرت بتقليص الغرامة المالية الموقعة على السيتي والتي قدرت بـ30 مليون يورو، إلى 10 ملايين فقط.





وأصدر السيتي بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه:





مانشستر سيتي وفريقه القانوني لم يراجع الحكم الكامل للمحكمة، إلا أن النادي يرحب بآثار قرار اليوم كتحقق من موقف النادي ومجموعة الأدلة التي أحضرها".



