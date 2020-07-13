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بين الناس

رعب بين سكان الحي السابع بمدينة نصر بسبب الكلاب الضالة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:29 م
الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
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منار نور
استغاث المواطن مصطفي عبد الباسط القاطن بشارع النبوى بالحي السابع بمدينة نصر من انتشار الكلاب الضالة في الشوارع. 

وأرسل عبد الباسط عبر خدمة الشكاوى التي يقدمها موقع صدي البلد الإخباري قائلا: "إن سكان شارع النبوى يعانون من انتشار الكلاب الضالة في الشارع. 

وتابع في شكواه: تتهجم الكلاب علي المارة في الصباح الباكر خاصة مع قلة أعداد المارة وتم مهاجمة ابني الصغير مما سبب الرعب لسكان المنطقة. 

وأضاف: أنه يخشى على أطفاله الصغار من أن يهجم عليه كلب منها. 

وناشد عبد الباسط القائمين على الحي ومسؤولي الطب البيطرى التدخل لإنقاذهم.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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