رعب بين سكان الحي السابع بمدينة نصر بسبب الكلاب الضالة

استغاث المواطن مصطفي عبد الباسط القاطن بشارع النبوى بالحي السابع بمدينة نصر من انتشار الكلاب الضالة في الشوارع.





وأرسل عبد الباسط عبر خدمة الشكاوى التي يقدمها موقع صدي البلد الإخباري قائلا: "إن سكان شارع النبوى يعانون من انتشار الكلاب الضالة في الشارع.





وتابع في شكواه: تتهجم الكلاب علي المارة في الصباح الباكر خاصة مع قلة أعداد المارة وتم مهاجمة ابني الصغير مما سبب الرعب لسكان المنطقة.





وأضاف: أنه يخشى على أطفاله الصغار من أن يهجم عليه كلب منها.





وناشد عبد الباسط القائمين على الحي ومسؤولي الطب البيطرى التدخل لإنقاذهم.



