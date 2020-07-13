من غير أدوية.. تركيبة طبيعية لعلاج النحافة.. شاهد





وقدم الدكتور الصيدلي باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد، تركيبة سهلة لعلاج النحافة بطريقة طبيعية بسيطة وهي:





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كيلو عسل نحل

50 جرام غذاء ملكات النحل

مكسرات مختلفة حسب رغبتك ( فستق - جوز- لوز - سوداني- كاجو)





الطريقة :

يتم خلط 50 جرام غذاء ملكات النحل على كيلو عسل خام ثم أضف المكسرات بعد طحنها

يتم خلط المكونات معًا وتناول ملعقة صباحًا وملعقة مساءً.