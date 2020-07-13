من غير أدوية.. تركيبة طبيعية لعلاج النحافة.. شاهد

في الوقت الذي يبحث فيه الكثير عن أنظمة دايت لخسارة الوزن وحرق الدهون، يبحث آخرون عن طرق لعلاج النحافة ، وضبط شكل الجسم.
ويمكن علاج النحافة بطرق طبيعية منزلية دون الحاجة لاستخدام أدوية لأنها قد يكون لها آثار جانبية خطيرة.
وقدم الدكتور الصيدلي باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد، تركيبة سهلة لعلاج النحافة بطريقة طبيعية بسيطة وهي:
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كيلو عسل نحل
50 جرام غذاء ملكات النحل
مكسرات مختلفة حسب رغبتك ( فستق - جوز- لوز - سوداني- كاجو)
الطريقة :
يتم خلط 50 جرام غذاء ملكات النحل على كيلو عسل خام ثم أضف المكسرات بعد طحنها
يتم خلط المكونات معًا وتناول ملعقة صباحًا وملعقة مساءً.