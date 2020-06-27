تعانى من النحافة؟ تعرف على فوائد الفواكه المجففة لزيادة الوزن

و اضافت خبيرة التغذية ، ان الكثير من الفواكه التي قد تكون بديلًا لوجبات سريعة التحضير وعالية بالسعرات ولذيذة وبديلة للحلويات الغير صحية التي لا ننصح بها كما انها تساعد على زيادة الوزن بشكل ملحوظ.



